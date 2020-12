Andalucía lo tiene "todo preparado" para iniciar la campaña de vacunación contra la COVID-19. Así lo ha afirmado en Liarla Pardo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla: "Más de 26 millones de viales y dos centros de distribución en Sevilla y Granada, pero hay una duda que el Gobierno aún no nos ha resuelto". Se refiere el líder andaluz a que, si bien la UE "ha establecido un reparto de vacunas en función del número de habitantes", el Gobierno de Sánchez "no aclara si se van a dar esas vacunas en función de la población" en España.

"Andalucía tiene 8,8 millones de habitantes y no me gustaría pensar que se usara cualquier treta para que al final no se tuviera en cuenta el criterio que ha tenido la UE en el reparto de las vacunas", ha proseguido Moreno Bonilla, que ha zanjado este asunto afirmando que "va a haber una oposición frontal de este Gobierno si se jugara con algo tan sensible". El presidente de la Junta también ha aprovechado su intervención para hacer "autocrítica" sobre su gestión de la pandemia.

Cree que quizá a veces los políticos no hablan "con la claridad precisa al conjunto de los ciudadanos: "Me empeño todos los días en intentar trasladar la complicada situación que estamos viviendo. Necesitamos parar el virus y evitar que mueran personas, pero al mismo tiempo necesitamos que no se nos caiga el tejido productivo. No queremos echarle la culpa al ciudadano, pero tampoco podemos poner un policía detrás de ellos".