Juan Espadas, sobre las declaraciones de Jesús Erguiguren respecto a Josu Ternera: "En el terrorismo no hay que confundir a nadie"

Juan Espadas, candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, ha opinado sobre las declaraciones de Isa Serra, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, que aseguró que la Sanidad Pública no debería aceptar donaciones de "multimillonarios" como Amancio Ortega: "Yo creo que las donaciones y el apoyo a la investigación en una cuestión como el cáncer es algo fundamental e importantísimo", ha asegurado el líder socialista de Sevilla.

Sobre si es 'susanista' o 'pedrista', Juan Espadas ha asegurado que solo se ve "como alcalde de Sevilla" y que está centrado en "tener un Gobierno sólido y fuerte" en la capital andaluza.

Cristina Pardo también ha querido saber si Espadas "está de acuerdo" con las declaraciones de Jesús Eguiguren, expresidente del PSE-EE, sobre el etarra Josu Espada, ya que afirmó que era un "héroe" en "el fin de ETA".

"Lo que no debemos es traer recuerdos del pasado y este hombre tiene un recuerdo muy duro", ha afirmado el socialista respecto a Josu Ternera. Además, ha asegurado que "la lucha contra el terrorismo fue una lucha de los demócratas": "Los socialistas nos dejamos la piel en ello y ahí no hay que confundir a nadie, y si de las palabras de Jesús alguien puede entender algo diferente yo no las voy a suscribir".

Juan Espadas también ha asegurado que ha sido "de los que ha defendido" que cuando "hay decisiones de Gobierno encima de la mesa" no entiende "los bloqueos": "Yo fui de los que defendí que no era posible construir un Gobierno de España con Ciudadanos y planteé la abstención. Es público. Había otras posiciones en mi partido y por tanto las respeto".

Así, Espadas ha defendido que ahora sigue siendo coherente con su postura: "Ahora lo que mis compañeros plantean es lo mismo que to pensé siempre que era coherente. Los españoles han votado que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien en estos meses y por tanto debe formar un Gobierno".