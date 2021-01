Jorge Fernández, actor, presentador y exbaloncestista, defiende en Liarla Pardo que no podemos "inmunizarnos" sobre las cifras de muertos y contagios. Además, cree que el hecho de que ya no nos sorprenda cuando escuchemos hablar sobre fallecidos por la pandemia, es similar a lo que ocurría en su ciudad natal, Mondragón, "la cuna de ETA". "Esa es la clave para no relajarnos. Me recuerda a cuando vivía en Mondragón en la época dura de ETA y estábamos inmunizados porque había un asesinato cada 15 días o un mes. No debemos inmunizarnos ante esto, algo parecido tiene que ocurrir con la pandemia", cuenta.

Así, ha recordado que durante su infancia explotaron dos bombas debajo de su casa. En la primera, las ventanas estallaron y los cristales le cayeron sobre el cuerpo, y en la segunda, pudo ver miembros en el suelo de un atentado cuando se dirigía al colegio. De esos años recuerda "la constante lucha que había, era un ambiente incómodo políticamente", pero cree que "las heridas se han curado".