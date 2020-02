Una de las entrevistas más esperadas de Jordi Évole en su nuevo programa es la que realizará a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Allí, el periodista pudo ver a un exvicepresident de la Generalitat que poco dista del que era antes del procés.

A pesar de ello ha asegurado que cree que el político republicano ha abandonado la unilateralidad. "Mantiene firme su ideología y la voluntad de que en Cataluña se haga un referéndum de autodeterminación, pero reconoce que está en un diálogo en el que pueden salir otros consensos que no sean el referéndum de autodeterminación. Yo interpreté eso", ha explicado.

Además, asegura haberle preguntado sobre las críticas de algún sector independentista que le considera "un traidor". "Junqueras es un tipo que culebrea mucho con las respuestas y acostumbra a dar muy pocos titulares. Él intenta escurrir el bulto pero sabe que hay un sector independentista que critica duramente a ERC", ha explicado.

El periodista considera que el político condenado por el procés está "intentando contentar a parte de sus bases que son más duras y a las bases más pactistas. Igual te da una de cal y otra de arena. Igual te dice que su objetivo es el referéndum, peor si que sale otra cosa de la mesa hay que respetarlo", ha espetado. Así, Évole ha asegurado que aplaude "la valentía política de abrir otro camino": "Estábamos atascados".

"De todos los que he entrevistado, creo que al que menos le ha cambiado la cárcel ha sido a Junqueras", ha asegurado, reiterando que no cree que haya sido la cárcel: "Creo que en el caso de ERC se ha hecho una reflexión profunda de si ese camino lleva a algún sitio. Si les va a llevar al objetivo real que es la independencia. Han llegado a la conclusión de que hay que buscar otros que partan de entrada de consensos, de negociaciones".

Sobre la postura de Junqueras respecto a Puigdemont, Évole ha asegurado que "le cuesta mucho rajar" del expresident. "No lo hace abiertamente. Fue muy respetuoso tanto con Torra como con Puigdemont. Es mucho más beligerante con el PSC". Aunque eso, ha espetado, el periodista, se puede deber a que "ya está ne campaña". Y es que la entrevista tuvo dos partes: una parte previa al anuncio de Torra y otra posterior. Fue en esa segunda parte en la que cargó más las tintas contra el PSC. "Fue mucho más furo con Iceta que con Puigdemont", ha zanjado Évole.

A pesar de ello, el periodista asegura ver al exmandatairo catalán "más cercano del PSOE que del PSC", aunque "igual es una táctica electoral". "Creo que están confiando de esa mesa de diálogo. Igual empiezan a hacer cálculos electorales y el coste es muy alto y acaban rompiéndola, pero no me dio esa sensación. No se si cambiarán", ha explicado el periodista.