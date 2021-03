Joaquín Reyes, preguntado por si cree que el humor envejece mal, ha señalado que hay bromas que lo hacen. "Soy de los que piensan que es mejor que el humor avance con la sociedad, no estar evocando paraísos perdidos", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Yo hacía bromas machistas que ya no hago".

Por otro lado, el humorista ha expresado que le "encanta" Tik Tok. "Todo lo que sea bailar me gusta mucho. Esta generación de jóvenes 'culebrea' que da gusto, y va a ser una generación muy bailarina, no como nosotros, que no bailábamos", ha manifestado, a lo que ha añadido, refiriéndose a Cristina Pardo, que los navarros son "más rumbosos".

En su caso, Reyes ha dicho que no tiene cuenta en esa red social porque es "un señor. Mi chiquilla sí tiene. Y es que hay que perrear, poco se perrea. Aunque ahí como padre yo intento dosificar, para que no sea solo eso", ha concluido.