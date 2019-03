Iratxe Gómez, la voz de Siri: "No tengo Iphone, hablar con uno mismo es de locos"

La primera voz de Siri es española. Iratxe Gómez ha asegurado que se enteró que era la voz de la asistente personal de iPhone por la televisión, ya que utilizaron su voz después de haber trabajado para un TTS.

La vasca ha bromeado con el momento y, tras pensar en si le habían pagado poco o no, ha zanjado: "No, yo como buena vasca a esta ronda de iPhone te invito yo. Eso no me preocupará jamás".

Respecto a la grabación Iratxe ha explicado que ha grabado 11.000 o 12.000 frases y textos completos que posteriormente se transforman en alófonos, en fonemas y monemas que el algoritmo recompone para crear el mensaje de salida.

La vasca ha asegurado que su frase preferida siempre ha sido: "Puedes ser juzgado pero no encarcelado", una expresión que "está muy en boga en los tiempos que corren", ha bromeado.

La mujer que puso la primera voz de la asistente personal de los teléfonos de Apple, ha asegurado que "al principio fue un boom" en su entorno social, "pero ya han salido tres o cuatro versiones diferentes", y ha zanjado: "Yo fui solamente la primera".

Iratxe ha explicado que no tiene iPhone porque durante su estancia en China no le daba la posibilidad de tener dual Sim, además de otras razones: "Hablar con uno mismo es de locos".