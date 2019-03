Iñaki López recuerda cuando Paco Clavel intentó ligar con él en el Orgullo: "Como me ha mirado Paco Clavel no me mira Andrea"

LAS ANÉCDOTAS DEL PRESENTADOR EN EL ORGULLO

Cristina Pardo ha bromeado en Liarla Pardo con la anécdota que dejó el Orgullo LGTBI de 2017, cuando Paco Clavel intentó ligar con Iñaki López durante la retransmisión. El presentador no ha podido negar la realidad entre risas: "Como me ha mirado Paco Clavel no me mira Andrea".