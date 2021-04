Según desvela Miguel Bosé en la entrevista con Jordi Évole, él no se ha hecho ninguna PCR en todo un año de pandemia, no usa gel hidroalcohólico y abraza a la gente sin pensárselo dos veces, pues no teme a contagiarse de un virus que dice que no existe. Sin embargo, Jordi Évole ha explicado en Liarla Pardo que para hacer la entrevista, el equipo del cantante les dio "un montón de indicaciones sanitarias". Estas son la recomendación de una PCR, que fuese solo un grupo reducido y que el lugar estuviese ventilado, medidas que se llevan a cabo en cualquier espacio durante la pandemia de COVID-19.

Em este sentido, el periodista asegura: "Recibí más recomendaciones para entrevistar a Miguel Bosé que a Fernando Simón. "Él me dijo que una cosa era su equipo y que otra cosa era él, pero le recordé que era el jefe de su equipo", explica Évole, que cree que eso tiene que ver con las "contradicciones" que presenta el cantante.