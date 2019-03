Eva González: "No me vale la agresividad del antitaurino reivindicando algo sin dar soluciones"

Eva González ha dicho en Liarla Pardo que le gustaría "un debate de verdad sobre el toro y la lidia". Además, ha recordado que "nunca había conocido del toro" antes de conocer a su marido, Cayetano Rivera.

La presentadora de La Voz ha añadido: "No me vale la agresividad del antitaurino reivindicando una cosa sin darle solución". Además, ha dicho que no le gustaría que al toro no se le matase, pero, se pregunta: "¿Qué hacemos luego?, ¿quién cría el toro?".

Eva González ha contado que ella sí va a ver a su marido a las plazas de toros porque le gusta "disfrutar del espectáculo". Sin embargo, ha admitido que sufre en ese momento.

Sobre su futuro, ha destacado que le gustaría irse a Andalucía y retirarse en su tierra con su familia. Sin embargo, ha subrayado que todavía le queda mucho tiempo para seguir trabajando.