Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, ha destacado en Liarla Pardo que "los extranjeros vienen a Madrid porque lo permite el Gobierno de España", tras lo que ha señalado que "la Comunidad de Madrid no tiene competencia alguna en fronteras".

"Vivimos una paradoja que es que un francés puede venir a España, un español puede ir a República Dominicana, pero no puede ir a Valencia o Canarias", ha criticado, al tiempo que ha defendido que hay turistas que vienen "a degustar la gastronomía madrileña y a disfrutar de la cultura madrileña que es referente en el mundo gracias a una política del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el portavoz de la Consejería de Justicia ha defendido que "hay que exigir a los extranjeros que cumplan las normas, pero no demonizar el turismo, como hace la izquierda radical tratando de estropear la 'marca Madrid', sobre todo, generando temor en los ciudadanos". "Tenemos que generar un mensaje de responsabilidad, pero también de libertad y prosperidad", ha subrayado.

López ha lamentad que "la frase de 'turismo de borrachera' es letal para Madrid". "Por la noche se cena. No demonicemos el turismo. Dejemos de meter miedo en las personas, que es algo muy típico de la izquierda", ha insistido, añadiendo que "si se analizan todas las terrazas y restaurantes abiertos que hay en la Comunidad de Madrid y el número de sanciones impuestas, se verá que estos casos son una minoría".

En lo referente al cierre del interior de los bares, el consejero se ha preguntado por qué deberían hacerlo: "¿Dónde está el estudio epidemiológico que determina que el mayor número de contagios se producen en anteriores? Es al revés, nuestros estudios determinan que la mayor parte de contagios se producen en hogares", ha afirmado.

"No me cabe la menor duda de que el Gobierno de España está utilizando las imágenes de turistas y aglomeraciones para justificar unas restricciones más duras", ha asegurado el popular, quien ha dicho que "no se puede manejar la incidencia como algo objetivo".

"Nosotros tenemos inmunizada a gran parte de la población de riesgo. Por eso, demagogias las justas. Entiendo que estamos en periodo electoral, que hay nerviosismo en Moncloa porque evidentemente estas elecciones se han producido como consecuencia de la torpeza de Sánchez y Cs y están muy nervioso, pero en la protección de la salud pública hay que estar todos juntos, aquí no puede haber electoralismos", ha defendido, tras o que ha apostillado que "quieren machacar la 'marca Madrid' y no se dan cuenta de que perjudican a los ciudadanos de Madrid"