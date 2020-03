Cristina Pardo ha hablado en Liarla Pardo con Óscar, una persona contagiada por coronavirus y que convive actualmente con su mujer. "Estoy bien. Tengo sensación de gripe que dura más de lo normal, y con picos de fiebre que no son continuos. Con el parapetamol y el ibuprofeno lo estoy mitigando", ha explicado a laSexta.

Óscar, que permanece en cuarentena en su domicilio, ha contado que empezó a notar los primeros síntomas "un mes atrás", como vómitos o diarrea: "Noté que a mi cuerpo le pasaba algo". En urgencias le dijeron que tenía síntomas de una gastroenteritis, pero el tratamiento no le funcionó: "Seguí teniendo tos y fiebre y volví a ir al médico".

Una vez más, le indicaron que sufría una gripe común y que no se preocupase porque "había mucha alarma social": "Me dijeron que los protocolos de ese momento no me incluían a mí como persona de riesgo". Óscar ha destacado que en ambas ocasiones estuvo de baja en su, y ha añadido: "Fui mejorando y me incorporé a mi puesto de trabajo".

"Los domingos voy a un centro de mayores en Alcalá de Henares y les pongo música para que hagan actividades. Un día me llamó el presidente del centro diciéndome que tenían que cesar las actividades y que además se había dado un caso positivo en el centro", ha continuado Óscar, que se encontró repentinamente sin saber cómo actuar ni con quién contactar.

"Me preocupaba estar en la calle con gente sin saber lo que tenía", ha lamentado, si bien finalmente pudo confirmar que había sido contagiado por coronavirus: "Mi prueba dio positivo, pero la de mi mujer dio negativo. Intentamos tomar las medidas necesarias para no contaminarnos".

Óscar, que era comercial, ha explicado además que ha perdido el trabajo por esta crisis sanitaria: "Mi empresa, como vende un producto de cara al público, ha prescindido de los comerciales. No sé cómo solucionarlo, ni sé los derechos que tengo". También ha lamentado los pocos recursos con los que cuenta en su domicilio para evitar contagiar a su mujer: "Estamos juntos, pero ella tiene ya los mismos síntomas que yo. Estamos intentando ponernos en contacto (con las autoridades), pero están los servicios saturados".

Finalmente, ha querido lanzar un mensaje de advertencia a la población tras la experiencia que él ha vivido como persona contagiada por el coronavirus: "Muchas personas dicen que no tienen ningún tipo de síntomas, pero se puede ser asintomáticos y tener el virus, así que intentemos en la medida de lo posible quedarnos en casa".