La marca Gucci ha incluido en su colección Otoño-Invierno varios vestidos para hombre, unas prendas con las que pretende eliminar las barreras que nos impiden a cada una vivir la moda tal y como la sentimos.

Liarla Pardo ha entrevistado a Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario y estilista, para conocer su visión sobre esta nueva moda. ¿Será capaz de marcar tendencia?

La experta sí cree que va a cuajar que los hombres lleven vestido, y es más, aprovecha para hacer un alegato en favor de cambiar la moda: "Basta ya de poner etiquetas. Nos creemos muy modernos y luego somos unos rancios".

Además, ha adelantado que está trabajando como estilista en la famosa serie de televisión juvenil 'Élite' y ha explicado que "ahí se van a ver estas cosas".

La diseñadora no sol está a favor de que los hombres usen vestido, sino que también ensalza la "comodidad" de las faldas: "Creo que tenemos que ser más libres. Llevar falda es comodísimo, no se suda tanto en algunas partes", dice al tiempo que anima a colaboradores del programa como Josema Yuste a usarlos.

"Cada vez que hemos dicho esto no lo haría, o no me lo pondría, o no me liaría con alguien nos hemos bebido el mar", concluye, asegurando que la moda va a cambiar.