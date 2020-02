Cristina Pardo ha afirmado en Liarla Pardo que ha escuchado unas declaraciones de Jesús Vidal que le han parecido "preciosas" en las que el actor decía que no le gusta que se hable de "personas con discapacidad", sino que prefiere que se hable de "personas diferentes porque todos somos imperfectos". "Todos somos diferentes y la diferencia enriquece", defendió el actor en 'Cadena Ser'.

Por ello, hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente cuál es su imperfección y comprobar si tiene razón el actor Jesús Vidal cuando dice que nadie es perfecto.

"Perfecto no hay nadie. Todos tenemos una tara", ha expresado una mujer, mientras que otra ha reconocido ser "muy empanada". "A lo mejor tengo el móvil en el bolsillo y me pongo a buscarlo porque no me doy cuenta", ha señalado. Otra mujer ha criticado que "hay gente que no es empática y eso sí que es una discapacidad de las gordas".

En el caso de las parejas, dos personas han coincidido en quejarse de que no las escuchan. "A veces creo que hablo a las paredes", ha expresado una mujer, a lo que su marido ha respondido: "Será verdad".

Tras ver el vídeo, Jesús Vidal ha reiterado que "perfecto no hay nadie". "En eso está realmente el disfrute de los otros y el aprender", ha afirmando el actor, argumentando así el por qué hay que decir "personas diferentes" y no "personas con discapacidad".

Y respecto a sus defectos, Vidal ha reconocido que es "muy perfeccionista y bastante exigente, a veces". Con este vídeo queda demostrado que, efectivamente, todos tenemos alguna imperfección.