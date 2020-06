Un colegio concertado de Las Tablas, en Madrid, ha pedido a los padres de los alumnos que paguen una tasa para financiar los materiales que van a tener que comprar para evitar la propagación de la epidemia de coronavirus, como geles desinfectantes. Esto ha provocado la indignación de muchos progenitores que llevan a sus hijos a este centro.

Liarla Pardo ha hablado con uno de ellos. Luis Blanco es padre de dos niños que van a ese colegio, y ha explicado que el centro educativo les pedía 159 euros por alumno para financiar las medidas de higiene y seguridad el próximo curso: "Si miramos la documentación y la petición que nos han hecho, todo es bastante vago".

"Esto ha enervado a los padres", ha continuado señalando Luis, que ha querido incidir en que, "al ser un colegio concertado, todas las cuotas que pagan los padres son voluntarias” para preguntarse: "¿Qué pasa con los padres que no paguen este complemento sanitario? ¿Tienen aulas de niños que pagan y aulas de niños que no? ¿No se les facilitan los materiales de desinfección?".

Luis ha contado además que trasladaron una serie de preguntas al colegio, pero recibieron "la callada por respuesta, por lo que hay bastante preocupación". En este sentido, ha precisado: "Han salido en prensa y televisión diciendo que se destinará para mascarillas para el profesorado, para geles, pero luego el consejero de Sanidad dice que la Comunidad ya ha dotado a los centros de esos materiales".

"No sabemos a qué obedece esa cantidad", ha insistido Luis, que ha concluido, sobre la posibilidad de pagar o no esta cuota: "Yo tengo que saber, antes de pagar por algo, lo que estoy pagando, y las consecuencias que puede tener para mis hijos que yo pague o no. El problema no son 160 euros, es la falta de información".