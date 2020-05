Boris Izaguirre ha contado en Liarla Pardo cómo está viviendo el periodo de cuarentena aplicado en España para evitar la propagación de coronavirus. Ha explicado que tiene la sensación de que le costará "dejar atrás el confinamiento". Además, cree que este acontecimiento ha sido "importante en nuestras vidas": "Nos ha enseñado algo y no me gustaría que se quedara en el aire".

Pero ¿nos ha enseñado algo esta situación? Boris asegura que sí: "Hemos aprendido a enfrentarnos al horror más tremendo, y al mismo tiempo que no podíamos seguir maltratando la naturaleza, exigiéndonos de la manera en la que lo estábamos haciendo, buscando siempre el éxito con valores estrictamente materialistas".

"Nos hemos dado cuenta de la importancia de la vida", ha continuado señalando el periodista y escritor, que también ha entrado a valorar el deber de la población: "Forma parte de nuestra vida como ciudadanos ser responsables. No deberíamos ponernos en contra de lo que va a ser la nueva normalidad".

Boris ha precisado, respecto a la llamada 'nueva normalidad', que "lo nuevo nunca gusta porque te saca de tu zona de comfort, pero uno tiene que ponerse por encima y arrimar el hombro", y que por ello debemos asumir "estos cambios, que significan el futuro inmediato que viviremos".

Como conclusión, ha destacado que no le gustaría que "siguiéramos siendo las personas tremendamente consumistas y materialistas que hemos sido hasta ahora". No obstante, ha analizado de que las mascarillas que tanto tendremos que usar a partir de ahora puedan pasar a ser un complemento de moda: "Podría ser una salida a nuestra industria. Me gustaría tener una mascarilla diseñada por Ágatha Ruiz de la Prada, y que eso pueda contribuir también como guiño al sentido del humor que tenemos tanto en la antigua como en la nueva normalidad".