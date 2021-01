"Filomena ha tenido consecuencias devastadoras para Madrid". De esta forma ha descrito el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la situación que vive el centro tras las intensas nevadas que han provocado el colapso casi total en diversos puntos. "Desde que dejó de nevar, se ha hecho un esfuerzo gigantesco que ha permitido cumplir uno de los objetivos básicos que teníamos: tener abiertos los principales ejes de la ciudad antes de que se produjera un bajón de temperaturas".

Almeida ha lamentado en Liarla Pardo que "muchísimas calles han sufrido la caída de árboles en la calzada", y ha detallado que la movilidad más o menos razonable para el vehículo privado no se alcanzará, como mínimo, hasta finales de la semana que viene". Por ello, ha pedido a los madrileños que no usen el vehículo privado: "Los carriles abiertos tienen que ser sobre todo para que los servicios públicos de emergencia puedan seguir trabajando.

Martínez-Almeida también ha explicado que la red de autobuses públicos "no está en condiciones de arrancar" en las próximas horas: "Tenemos carriles habilitados, pero no para toda la capacidad. Tenemos la previsión de que se irán incorporando gradualmente en función de los trayectos que estén más abiertos". No obstante, ha insistido en que "hasta mediados de la semana que viene no podrán, previsiblemente, circular".

Así pues, en lo relativo a la movilidad para acudir a los puestos de trabajo, el alcalde de Madrid ha recordado que desde el Ayuntamiento han vuelto a decretar el teletrabajo "para todo el personal que no sea estrictamente necesario que esté en la calle", y ha precisado: "En las oficinas de atención al público hemos ampliado los plazos administrativos".

"Todos aquellos que tengan que hacer trámites ante el Ayuntamiento de Madrid, que no se preocupen, no van a perder estos días en los que vamos a estar cerrados", ha incidido Martínez-Almeida, que ha hecho un nuevo llamamiento para que los ciudadanos se queden en casa el mayor tiempo posible ante las consecuencias del temporal Filomena: "Cuanta menos gente en las calles, más rápido vamos a poder trabajar".

Finalmente, el dirigente popular también ha tratado en el programa dirigido por Cristina Pardo la posibilidad de que se declare Madrid zona catastrófica. ¿De qué depende esta decisión? "Desde el punto de vista jurídico, debemos estudiar que concurran los requisitos. Pero desde el punto de vista de servicios técnicos, dependerá de los informes sobre los daños, aunque sean preliminares, que se hayan detectado en la ciudad".