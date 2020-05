El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha descartado "rotundamente" presentar o apoyar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno de la región. "Hay que poner fin a la rumorología", ha insistido Ignacio Aguado en una entrevista concedida a Liarla Pardo.

"Hay muchos intereses en sembrar dudas, en hacer ver que hay discrepancias", ha lamentado, si bien ha afirmado que él quiere "llegar a acuerdos con la oposición, pero dejando claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sólido". Para ello, ha puesto de ejemplo la gestión del Ayuntamiento de Madrid o de comunidades como Andalucía.

En lo relativo a las intenciones de Díaz Ayuso, Aguado ha afirmado que "está a tiempo de iniciar diálogos", y ha precisado: "Si quiere otro formato… Al final lo que buscamos es entendernos con la oposición" frente a la creación de "trincheras ideológicas que en este momento no tienen mucho sentido".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid sí se ha abierto a opinar sobre la imputación de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por la celebración de la manifestación del 8M: "Si a alguien le imputan es porque hay indicios de haber cometido un presunto delito, y esa decisión la toman los jueces".

"El delegado de gobierno tendrá que explicar qué sucedió y por qué tomó cada una de las decisiones", ha concluido Aguado en este sentido. Finalmente, el dirigente de la formación naranja se ha mostrado tajante sobre la polémica surgida por el informe de la Guardia Civil y la destitución de altos cargos del cuerpo.

Así se ha expresado Aguado: "Me parece tremendo que se esté cesando a altos cargos de la Guardia Civil con criterios directamente políticos. No creo que haya una decisión técnico y no creo que tenga que ver con el sentir de la Guardia Civil". El vicepresidente de Madrid cree que "se van a llevar un batacazo porque a la Guardia Civil no se la amaestra".