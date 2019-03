Alaska, sobre la petición de perdón de López Obrador: "El rey ha hecho muy bien"

"¿De verdad creemos que podemos pedir cuentas a nadie por lo de ayer?", se ha preguntado la cantante respecto a la la petición de perdón que ha exigido el presidente de México, López Obrador, a España por la conquista de 1519 al país centroamericano.

"Lo que tengo es opinión como historiadora novata. Sigo matriculada en la UNED, lo voy a estar hasta que me muera porque no voy a acabar la carrera nunca", ha remarcado. La artista ha asegurado que "en este caso y en todos, los genocidios, los tratos comerciales de la historia... son lo que somos", por lo que "la lección de la historia está en no repetirlo si crees que algo se ha hecho mal, ni en este caso ni en otros", ha argumentado.

La artista ha reiterado que "la vida es pasar página y seguir hacia delante": "Es muy respetable que cada uno en su familia quiera honrar la memoria de sus padres o abuelos que a lo mejor tuvieron que vivir la Guerra Civil o una guerra mundial. Incluso esa referencia cercanas creo que hay que aprender de lo que no se debe hacer y seguir hacia delante".

La cantante hispano-mexicana ha asegurado que "el rey ha hecho muy bien", y aunque ha testimoniado que "hay cosas que como historiadores hay que aprender o estudiar", ha incidido en que "no hay que pedir cuentas por nada".