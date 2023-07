La mesa de expertos del especial de Al Rojo Vivo Objetivo 'Cara a cara' analizan a las estrategias de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los candidatos a la presidencia del Gobierno, durante su debate cara a cara en Atresmedia. Concuerdan unánimemente en que ha sido un debate donde Feijóo ha ganado puntos con su actitud ofensiva y Sánchez se ha lucido en su momento más ideológico. Sin embargo, el duelo entre PP y PSOE ha dejado mucho que desear, con mucho ruido y pocas propuestas.

"Lo que hemos visto hoy aquí a mí me parece que no cumple estándares", afirma el politólogo Lluís Orriols, que cree que "no ha habido claridad en las propuestas programáticas" ni "una buena rendición de cuentas al Gobierno". "En general, no ha habido información. Creo que ha sido un debate particularmente pobre", ha zanjado.

Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', concuerda en que ha sido "un debate decepcionante".Rodrigo Blázquez, director de laSexta Clave, ha sostenido que "no ha habido insultos y no ha habido ninguna metedura de pata", así como "ningún momento memorable".

Sánchez vs Feijóo

En cuanto a los candidatos, destacan la ofensiva de Feijóo que ha arrollado a Sánchez. "Hemos visto a un Pedro Sánchez muy incómodo. No se esperaba a este Alberto NuñezFeijóo", defiendeAinhoa Martínez, periodista de 'La Razon'. Por su parte, Blázquez ha añadido: "Esta tarde nos decían: 'Quien espere a un Feijóoblandito, se va a equivocar', y así ha sido".

Martínez ha destacado que una de las estrategias de Sánchez, intentar usar las bazas de la derecha contra él, ha jugado en su contra: "Al final Sánchez le ha comprado los marcos a la derecha, los ha puesto sobre la mesa. Ha puesto el 'Que te vote Txapote', ha puesto el Falcón, lo ha sacado él... Les hecho casi el debate y el contradebate a sí mismo". Ha concluido: "Si Sánchez lo que esperaba era movilizar a los suyos y cortar esa fuga de voto que hay del PSOE al PP, que está cifrada en un 9%, unos 70.000 votos, yo no tengo nada claro que ese objetivo lo haya conseguido esta noche".

Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', se ha sumado: "No hemos visto al Sánchez que se comía los platós". Para la periodista, "uno de los grandes errores de Sánchez" ha sido "entrar en el marco discursivo que más beneficia al Partido Popular".

Para el politólogo Pablo Simón, el debate ha tenido dos etapas, con una primera en la fase de Economía "en la cual claramente Feijoo ha conseguido encajonar a Pedro Sánchez". La segunda habría sido donde la balanza se habría equilibrado, cuando los candidatos han hablado de pactos: "Cuando hemos empezado ya a hablar de los ausentes, que es básicamente lo que ha estado sobrevolando este debate, entonces es cuando yo tengo la impresión de que las tornas se han equilibrado bastante más". Afirma que este hecho es "relevante" porque "las potenciales alianzas son muy útiles para la hipermovilización de la derecha de un lado, pero también para la activación de la izquierda que aún sigue pendiente".

Es precisamente en el bloque económico donde se ha dado uno de los grandes triunfos de Feijóo, según García Aller: "Hoy hemos visto que aferrándose a la microeconomía llegaba (y)conectaba mucho mejor con el espectador". Por otro lado, Escolar ha recalcado en su última intervención las mentiras del presidente del PP. "Ha sido un debate donde se ha hablado mucho más de ETA que de sanidad, crisis climática, educación...", dice, y donde Feijóo "ha conseguido embarrar gran parte del debate en una colección enorme de mentiras".