El marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, está siendo investigado por organización criminal y blanqueo. Su hijo por presunto narcotráfico. El portavoz del PSOE del consistorio andaluz le preguntó recientemente en una sesión si en el pasado cerró un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones por las relaciones de su familia con el narcotráfico.

"Cuando conocemos lo a usted le rodea su familia me preguntó si cuando se cerro Hacienda de toros tenía relación con muchas cosas que se están conociendo en este momento", le explica el portavoz José Bernal. A pesar de la insistencia, ella no quiso responder alegando que se veía venir la pregunta. "Si ya sabíamos cuál era su intervención en el pleno de hoy, no hay que hacer algo nuevo", le respondía ella.