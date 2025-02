Mazón, desafiante ante la tragedia de la DANA: ironía, evasivas y cero autocrítica

Cuando Carlos Mazón llegó al CECOPI, la mayoría de las víctimas ya habían fallecido. Según el sumario al que ha tenido acceso laSexta y el periodista Alfonso Pérez Medina, los valencianos murieron entre las 18:30 y las 20:00, mientras el president de la Generalitat Valenciana estaba desaparecido.

El informe revela testimonios desgarradores de personas que intentaron comunicarse con sus familiares hasta que dejaron de responder. Otras oyeron los últimos gritos de auxilio de sus seres queridos antes de que sus voces se apagaran. La jueza a cargo de la investigación considera que la alerta emitida a las 20:11 fue "tardía" y "errada", pues se limitó a recomendar evitar desplazamientos sin advertir sobre la necesidad de refugiarse en plantas altas. Esta omisión resultó letal, ya que muchas víctimas, especialmente personas mayores, murieron asfixiadas por el barro en los bajos de sus casas o mientras intentaban rescatar sus vehículos de los garajes.

Frente a esta evidencia, la reacción de Mazón y su equipo ha sido de absoluta arrogancia. La jueza sostiene que una alerta adecuada habría salvado vidas, pero el presidente autonómico se muestra indignado y desafiante. En lugar de asumir responsabilidades, despliega una estrategia de esparcir culpas, justificando su actuación con datos contradictorios.

Primero afirmó haber llegado al CECOPI "pasadas las 19:00", luego se ha sabido que su llegada fue a las 20:28. Cuando se le cuestiona por este cambio de versión, Mazón responde con ironía: "Las 20:28 es después de las 19:30, ¿no? ¿Cuándo he mentido?".

Para reforzar su narrativa, Mazón se presenta como víctima de una 'campaña de criminalización basada en bulos' y se lamenta: "Llevo cuatro meses soportando un mantra tras otro, que si estaba incomunicado, que si se me estaba esperando, que si paralicé reuniones… y todo es falso". Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que estuvo realmente preocupado mientras el temporal arrasaba y mataba a decenas de personas.

Su portavoz, en la misma línea de evasivas, aseguró que las dudas sobre la hora de llegada al CECOPI "estaban resueltas", aunque al ser presionada por la prensa, respondió con displicencia: "Ya le he contestado". Preguntar no es debatir y contestar no es responder, pero la actitud del gobierno valenciano ha dejado clara la verdadera respuesta: opacidad, arrogancia y una preocupante falta de empatía ante la tragedia.