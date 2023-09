La posible vuelta a España de Carles Puigdemont tendría mucho valor político. Este lunes, con la reunión que ha mantenido con Yolanda Díaz, muchos ven la posiblidad de una amnistía más cerca, pero, ¿es posible llevarla a cabo? ¿Tiene encaje dentro de la Constitución?

El experto en Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, cuenta las claves de un proceso que, independientemente de las posibilidades legales del expresident de la Generalitat, se antoja muy complicado. La primera clave pasa por saber si Puigdemont podría volver a pasear, por ejemplo, por 'su' Girona.

"A día de hoy, no", sentencia Pérez Medina, que explica que en estos momentos sigue vigente una orden de detención nacional expedida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Además, Puigdemont sigue imputado por malversación agravada (hasta 12 años de cárcel) y desobediencia por la organización.

También hay una orden de detención internacional que la Fiscalía ha pedido que se reactive. De momento, el juez Llarena está esperando a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La otra posibilidad que entra en el terreno de juego es que se apruebe una ley de amnistía.

¿Puede ocurrir este supuesto? Lo cierto es que hay un debate. "Lo que dicen algunos es que, como la amnistía no se cita en la Constitución, no está prohibida, por lo que podría tener encaje legal. Otros expertos se van al artículo 62, que dice que el rey 'tiene derecho a ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales'. Si está prohibido lo menor, está prohibido lo mayor, que sería la amnistía", detalla Pérez Medina, que explica que la amnistía borra el delito y el indulto borra la pena.

De estos posibles indultos podrían beneficiarse más de 1.400 personas vinculadas a distintas fases del 'procés', según estima Òmnium Cultural. Poniéndonos en el supuesto de que se apruebe la amnistía, quede recurrida y el Tribunal Constitucional acabe tumbándola, la realidad es que difícilmente se podría 'desamnistiar' a los amnistiados.

Reunión Yolanda Díaz - Puigdemont en Bruselas

Más de dos horas y media ha durado la reunión mantenida entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, en Bruselas, un encuentro que fuentes de Sumar y Junts han considerado "fructífero" y que ha trascurrido en un clima cordial.

"Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político", han trasladado ambas partes tras este encuentro entre la líder de Sumar y el expresident de la Generalitat.

Al encuentro, Díaz iba acompañada de Jaume Asens, mientras que Puigdemont ha hecho lo propio con el eurodiputado Antoni Comín. Será este martes cuando Puigdemont anuncie las condiciones para un posible pacto de investidura entre Junts y el PSOE. Los tres ejes del encuentro para los independentistas han sido: amnistía, autodeterminación y financiación de Cataluña.

Por el momento, no hay nada acordado y desde el PSOE se desvinculan de este encuentro, asegurando que Díaz ha ido a Bruselas "en nombre de Sumar". "Nosotros seguimos nuestra vía", añaden fuentes de Moncloa a laSexta.