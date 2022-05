Las causas judiciales que se abrieron contra el rey emérito en España ya se han cerrado, pero eso no significa que lo haya hecho todo bien. Así lo ha defendido Ignacio Escolar, fundador de 'eldiario.es', en laSexta Clave, donde ha mantenido que "una cosa es que no existan responsabilidades penales y otra es que no hayamos estado gobernados por un jefe del Estado que estuvo defraudando a Hacienda de manera sistemática".

Así, Escolar defiende que "cuando hablamos de un fraude fiscal estamos hablando de la antítesis del patriotismo". "Es alguien que escamotea recursos públicos a su patria, que no colabora con la patria de los demás, que somos todos, empezando con los que pagamos impuestos".

En esa cuestión, recuerda Escolar, todavía seguimos sin tener unas disculpas. "Es muy difícil tapar todo lo que sabemos de esos 'oscuros' del rey que durante décadas se omitieron al debate público. Es bastante decepcionante para la salud democrática española", ha concluído el periodista.