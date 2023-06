El argumentario del PP de Feijóo para justificar sus pactos con la ultraderecha se resume en querer evitar nuevas elecciones porque el PSOE, dicen, no quiere abstenerse para que gobierne el PP en minoría. Una justificación que no aprobaría el Feijóo de antes de ser presidente del PP. Lo que pensaba hace poco más de un año de Vox y de gobernar con la ultraderecha es muy diferente a lo que sostiene actualmente.

Hace apenas un año, Feijóo aseguraba que no compartía el discurso de Vox. Los tacahaba de "populistas" y "predicadores" y de "no haber gestionado nada". Pero el líder de los populares incluso iba un paso más allá. Defendía los gobiernos en solitario del PP a pesar de que eso pueda significar no gobernar: "A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo".