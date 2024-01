Han pasado dos décadas desde que un joven Mark Zuckerberg, con apenas 19 años, se colara en nuestras vidas. En aquel entonces, sus oficinas eran modestas, pero entre sus manos tenía una idea revolucionaria: un álbum en línea para que los estudiantes universitarios se conocieran. Hoy, Zuckerberg es el quinto hombre más rico del planeta, con una fortuna que supera los 125.000 millones de dólares.

Facebook nació en 2004, pero no fue la primera idea de Zuckerberg, quien previamente había creado una controvertida web de votación sobre los estudiantes más atractivos de la universidad. Tras su cierre, evolucionó la idea y surgió Facebook, que en apenas cinco meses alcanzó los 100.000 usuarios. Comenzó como una red exclusiva para estudiantes de Harvard, pero en 2006 se abrió al mundo.

Puede que no lo sepan, pero el icónico botón 'me gusta' no estaba presente en los primeros días de Facebook. Fue lanzado en 2009, cinco años después de la creación de la plataforma. Sin embargo, este simple gesto cambió el panorama de internet para siempre, generando 300.000 millones de 'me gusta' en el primer año.

Los inicios de Facebook estuvieron plagados de polémicas, desde acusaciones de plagio hasta multimillonarias multas. Una demanda por plagio en 2004 llevó a Zuckerberg a pagar 65 millones de dólares en 2011. Además, en 2018, la plataforma fue multada con 5.000 millones de dólares por la venta de datos a una empresa vinculada a estrategias electorales.

La magnitud de Facebook se mide en cifras impresionantes: cada minuto se publican 510.000 comentarios, se registran 400 usuarios nuevos y se dan 'me gusta' a cuatro millones de publicaciones. A pesar de las predicciones de su desaparición, Facebook sigue siendo la tercera web más visitada, especialmente en España, donde es utilizada principalmente por personas de 45 a 64 años, destacando en comunidades como Canarias, Asturias, Galicia y Andalucía.