Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el COVID la segunda semana de febrero en Emiratos Árabes, según ha confirmado 'El Confidencial'. Desde Casa Real señalan que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas", y apuntan que además tanto él como la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se van a vacunar cuando les correspondan, pero, ¿es cierto que no son parte de la familia real?

Oficialmente no. Son hijas del rey emérito y hermanas del rey, pero Felipe VI es quien elige a su familia y lo hizo nada más ser proclamado en 2014.

Entonces, sacó un comunicado con los criterios de actuación de los miembros de la familia real, en el que se señalaba la diferencia "entre la familia real y sus demás familiares, que se integran bajo la denominación de Familia de S.M. el Rey". Así, queda establecido que los miembros son el rey la reina y sus dos hijas, junto con el rey emérito y la reina Sofía.

Además, en ese mismo comunicado se indicaba que las infantas no tienen ninguna función institucional, a no ser que el rey se lo pidiera, algo que no ha sucedido en estos años.

¿Reciben dinero del Estado?

Otra de las cuestiones que se pone en duda estos días, a raíz de sus polémicas actuaciones, es si las infantas reciben dinero público. Lo cierto es que del presupuesto de Casa Real no hay nada. Ellas reciben ingresos de sus trabajos privados. La infanta Elena trabaja en la Fundación Mapfre, con un sueldo estimado de 200.000 euros al año; y la infanta Cristina sigue trabajando para la fundación La Caixa con un sueldo de unos 238.000 euros.

No obstante, de forma indirecta se les paga la seguridad que está todo el tiempo con ellas y los agentes que les acompañan a los viajes. 'Vanitatis' ha calculado que Cristina cuenta con 15 agentes, tres de ellos permanentes, y Elena tiene a su disposición 20 policías más tres o cuatro que están estables en la puerta de su edificio.

Además, cuando viajan la escolta la paga el Estado, pero el ministro de Interior no ha respondido a la pregunta de cuánto cuesta.

Aparecen en la línea de sucesión

Aunque no son parte de la familia real, sí que están en la línea de sucesión. Esta la encabeza la princesa Leonor, a la que le sigue la infanta Sofía, la infanta Elena, sus hijos Froilán y Victoria Federica, después la infanta Cristina y por último sus cuatro hijos.

¿Renunciaron a la herencia del emérito?

El rey Felipe VI renunció por escrito ante notario a la herencia de Juan Carlos I tras las informaciones que desvelaban que sería el segundo beneficiario de la fundación que recibió 100 millones de Arabia Saudí.

Las infantas, en cambio, no han renunciado a este legado de las fundaciones del emérito. De hecho, en una de ellas aparecen en los documentos que maneja la Fiscalía Suiza como beneficiarias.