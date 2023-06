Menos de 25 días para las elecciones y el PP sigue atrapado en sus pactos con la ultraderecha. Curiosamente, quién mejor lo ha reflejado ha sido el diario ABC en su portada. Dice el periódico conservador que el PP ya ha perdido 15 días de precampaña por sus enredos con Vox.

Resuelto el problema en tiempo récord en la Comunitat Valenciana ahora los "enredos" de los que habla el ABC se centran en cuatro comunidades. En Baleares ya hay luz verde para que Marga Prohens sea la próxima presidenta. No es oficial, pero laSexta les avanza que el PP va a ceder a la ultraderecha el control de alguno de los Consells insulares a cambio de facilitar la investidura. Pero que Vox no va a entrar al Gobierno con consejeros.

En la Región de Murcia las conversaciones siguen con el semáforo en rojo y sobrevuela la repetición electoral. El PP se aferra a los resultados donde rozó la mayoría absoluta y López Miras tampoco quiere a Vox en su Gobierno, pero necesita el apoyo de al menos dos diputados y la ultraderecha, de momento, no cede. Aseguran que sin consejerías no habrá apoyo de investidura.

Semáforo en ámbar en Aragón donde las negociaciones se han desbloqueado tras ceder a Vox la presidencia de las Cortes a una ultra como ya les contamos aquí en laSexta Clave. Jorge Azcón confía en poder contar con una abstención de Vox para ser presidente y gobernar en solitario.

Y en Extremadura, el semáforo pasa de rojo a ámbar. María Guardiola ya no grita a los cuatro vientos que Vox no entrará en su Gobierno y ahora asegura que está convencida de que "habrá acuerdo" con la ultraderecha. Aún no ha cedido pero ante a la pregunta de si habrá miembros de Vox en su gobierno hay algo que ha cambiado de forma evidente: la claridad con la que responde.