Hace 14 meses que no veíamos esta imagen. La Patronal y el Gobierno de Coalición juntos. Es la vuelta del diálogo social al Ministerio de Trabajo. Y no ha sido una foto sin más. Yolanda Díaz y Antonio Garamendi han firmado un acuerdo con los sindicados sobre la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral. Ya van 17. El presidente de los empresarios y la ministra de Trabajo no conseguían alcanzar algún tipo de pacto desde diciembre de 2021. Pero fue importante: la reforma laboral. Hoy, 14 meses después, han vuelto a ponerse de acuerdo en algo.

En estos meses se han visto en privado. Pero en público, nada hasta hoy. La fecha teórica de la ruptura fue un poco antes de navidades. Y la explicación que dio la CEOE fue una enmienda pactada con EH-Bildu en la Ley de Empleo. La enmienda obliga a que los despidos colectivos, los famosos ERE, estén bajo el control de la Inspección de Trabajo. Entre esa enmienda y la foto de hoy, cuchillos. El punto cumbre, la regularización de la relación laboral de Garamendi con la patronal que le paga.