¿Qué pasó con el gran apagón? El inverno se ha acabado y no hemos tenido que caminar a oscuras por las calles. Ni hemos estado con el plumas puesto en el trabajo. Otra cosa es la pobreza energética, que sigue presente. Pero el apagón no ha llegado. De hecho, Europa tiene ahora mismo sus reservas de gas más altas que en ningún otro mes de marzo de su historia.

No sabemos cómo estaremos el próximo año. Pero sí sabemos que hemos salvado este invierno con el que tanto nos habían asustado. ¿Por qué? Ahorro, poco frío y compras masivas a otros países para reducir la dependencia de Rusia. No ha sido fácil, pero el invierno ha pasado y el gran apagón con el que amenazaban los agoreros no ha tenido lugar.

Un gran momento para recordar las amenazas de Rusia. La tesis oficial del Gobierno de Putin y sus medios afines era sencilla: Europa sufriría lo indecible por no comprar su gas. Por ello, os mostramos varios ejemplos de la propaganda rusa.

El primer es un vídeo de Gazprom, la empresa rusa estatal del gas. Lo lanzaron justo después de cortar el gas a Europa, en septiembre del año pasado, cuando Rusia cerró el Nord Stream 1. Un empleado de Gazprom cierra un interruptor, la temperatura baja y, de repente, Europa se convierte en un lugar repleto de nieve; absolutamente congelado. El titular del video era: "El invierno será largo", jugando con la frase de Juego de Tronos. Ese fue el primer aviso del Kremlin.

En navidad llegó el segundo video emitido en el canal 'Rusia Today', la televisión financiada por el Estado ruso. Lo que hacían era comparar las navidades de una familia europea de antes de la guerra y las de después. En las primeras, una familia feliz le regala un hámster a su hija. En las navidades de después de la invasión, ya no hay luz en la casa. Se están alumbrando con una vela. Y la fuente de energía de la que están obligados a tirar es la que genera el pobre hámster corriendo en la rueda. Sólo así logran que luzca una lámpara y las luces del árbol.

Y atención a la previsión que hacían los rusos para las próximas navidades. La familia está directamente con los abrigos puestos y el gorro en la cabeza dentro de casa. La madre sirve una sopa que resulta que está hecha con el hámster. Al final hay un mensaje en inglés: "Feliz Navidad 'antirusa'". La mascota acababa convertida en el único alimento de la familia. El hámster sirve para contar el declive que le esperaba a occidente.

Más ejemplos propagandistas relacionado con la energía: las mujeres inglesas tienen que prostituirse para poder pagar las facturas del gas. Pero hay más. También en la televisión estatal rusa, a finales de año se aseguraba que en Europa ya estábamos cerca de volver a usar cartillas de racionamiento.