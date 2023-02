La reflexión del presidente del senado italiano, el número dos de Meloni, sobre la paridad entre hombres y mujeres en puestos de responsabilidad ha causado polémica: “¿Cuando se realizará realmente la paridad? Cuando una mujer fea, gorda y tonta tenga un cargo importante. Porque ahora hay hombres feos, gordos y tontos que desempeñan papeles importantes. Creo que es un gran cumplido para las mujeres tal y como lo veo".

No sabemos si fue un lapsus o un arrebato de feminismo ‘accidental’ porque esta afirmación de este ultraderechista italiano tiene su miga. Piénsenlo: la paridad entre hombres y mujeres no se conseguirá "hasta que una mujer fea, gorda y tonta tenga un cargo importante". Eso implica que, según la mano derecha de Meloni, hoy en día hay hombres gordos, feos y tontos con puestos de responsabilidad. Y tiene razón. Pero la ultraderecha italiana no se ha vuelto de repente feminista. Esto es lo que respondió cuando le preguntaron en ese mismo programa cómo recibiría la noticia de que su hijo es homosexual: “Creo que una persona como yo, heterosexual, quiere que el hijo se le parezca.”