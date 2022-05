Nuria Roca ha preguntado a Pilar Eyre en La Roca si es cierto que la Reina Sofía no quiere que Don Juan Carlos vuelva a España, tras lo que la periodista ha comentado que la reina "no tiene amigas, no tiene absolutamente a nadie". "Su única amiga era una de sus damas de honor, que en realidad es su prima. Ha sido su única persona de confianza, además de su hermana. No confía en nadie", ha señalado.

Según Eyre, la Reina Sofía "tampoco tiene ninguna relación con sus hijas" y su "único afecto, la persona que quiere por encima de todas las cosas, es su hijo Felipe". "Ella cree que si viene Don Juan Carlos a España, le perjudicaría el reinado a su hijo. Es una de las razones por las que se fue y una por las que no vuelve", ha expresado la periodista, a lo que ha añadido: "Ella confía en que no vuelva para no perjudicar a su hijo".