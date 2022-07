"Yo no le he oído ni una sola frase que me haya conmovido o que me haya llamado la atención por su especial enjundia intelectual o trascendencia política". Así de tajante se pronunciaba el pasado mes de diciembre José Bono sobre Isabel Díaz Ayuso en La Roca, donde no obstante apostillaba que "algo tendrá cuando la han votado tantos o algo muy malo hemos hecho los demás".

El exministro socialista incidía en que la presidenta madrileña no le "concita una confianza política" y apuntaba: "Demos tiempo al tiempo, porque a lo mejor lo que hoy florece mañana se marchita".

A su juicio, no hay que "tener especial miedo al fenómeno Ayuso", aunque sí confesaba "el único miedo" que a veces le produce la dirigente popular: su fuerte defensa del rey. "Me echo a temblar, porque hay defensas que matan", advertía entonces. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de La Roca.

El consejo de Bono a Ayuso

Bono también habló sobre Ayuso en una entrevista en abril en laSexta Noche, desde donde le aconsejó que "modere su lenguaje" y "que el odio no le nuble el entendimiento", tal y como puedes recordar en este vídeo: