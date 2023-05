Juan del Val mostró en La Roca las imágenes del tenso momento en el que a "una mujer se le escapa un carrito con un bebé dentro y este se se precipita hacia una carretera". "Me gustaría que me ayudarais a interpretar qué le pasa a esta señora, por qué no alcanza el carro. Se cae y se intenta levantar, pero no puede", señaló el escritor.

Sin embargo, "finalmente, llega un señor e impide que el carro llegue a la carretera". "A mí me da que a lo mejor se ha tomado un combinado", opinó Del Val, mientras que Nacho García señaló que podían "ser los nervios". "Es como en las pesadillas, que quieres llegar a un sitio y empiezas a tropezarte", expresó el colaborador de La Roca.