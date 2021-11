Manel Monteagudo ha defendido en La Roca que no mintió al decir que había pasado 35 años en coma, sino que siguió "el juego", después de que, según ha dicho, un medio le dijera "que siguiera con la versión que estaba dando para no perjudicar a un programa". "Yo mantuve la versión porque me lo aconsejaron, a pesar de que sabía que era mentira. No quería perjudicar a nadie, pero era una mentira totalmente, una farsa".

Sin embargo, al comentar Nuria Roca que finalmente Monteagudo ha reconocido su "mentira", este ha cambiado su tono de voz y ha pedido a la periodista que "puntualizase" eso. "¡Yo no he mentido. Seguí unos consejos, pero no mentí!", ha defendido el hombre, quien ha apostillado: "Es como un actor que en una película le dicen lo que tiene que decir; pues yo seguí las pautas que me dijeron, pero no mentí porque no soy un mentiroso".

Además, Monteagudo ha dicho que se siente responsable de la farsa "hasta cierto punto", ya que, ha defendido, él "al principio" dijo la verdad, pero que fue un programa el que le "aconsejó que mantuviera la versión del coma". Así, ha manifestado que nunca se ha "tenido por mentiroso", y que tiene gente "que puede corroborar eso". La tensa entrevista entre la periodista y Monteagudo, en este vídeo.