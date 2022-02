La revista 'Archiletras' ha entregado en el Congreso de los Diputados y al Consejo General del Poder Judicial el llamado 'Manifiesto por un Lenguaje Claro en la Administración'. Pero ¿de dónde nace esta iniciativa y que se pretende conseguir con esto? De ello ha hablado en La Roca Arsenio Escolar, director de la publicación que ha llevado a cabo esta idea: "¿Cómo se dirigen a nosotros las Administraciones públicas? De una manera incomprensible muchas veces".

Escolar ha puesto un ejemplo muy concreto para explicar este problema: "Te llega una carta de Hacienda y no sabes si te están diciendo que les debes o que te deben, si tienes derecho a recurso o si no lo tienes, si estás en plazo o no; es incomprensible, un perfecto galimatías". El director de 'Archiletras' ha destacado que "ya hay muchos otros países donde está ya regulado lo que llaman 'el derecho de los ciudadanos a entender y comprender lo que les dicen sus Administraciones públicas'".

"Nosotros estamos pidiendo a las administraciones que, por favor, cambien la manera en que se dirigen a nosotros, con un lenguaje preparado para que lo entienda el menos formado de los posibles destinatarios", ha insistido Escolar, que ha explicado las principales dificultades que se han encontrado a la hora de investigar esta cuestión: "Tenemos un lenguaje administrativo que viene de siglos atrás. Las cosas más sencillas las convierten en unas cosas complejas y difíciles de entender. Creemos que hay que acabar con ello".