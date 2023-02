Tania Sánchez, diputada de Más Madrid, reaccionó en La Roca a la entrevista de Feijóo en 'El Confidencial, donde el líder del PP dejó este titular: "Me avergonzaría un Gobierno tan mediocre como el de Sánchez".

"Cuando alguien hace una entrevista a menos de un año de elecciones y su mayor aportación es desacreditar la calidad del Gobierno, me parece que pierde una oportunidad de decir lo que ofrece a este país", expresó la diputada de Más Madrid. Para Sánchez, Feijóo es "un señor que odia al Gobierno actual" y que "no parece tener nada que ofrecer porque no hace propuesta alguna".