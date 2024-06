Ana Duato e Imanol Arias se enfrentan a posible delito de fraude a Hacienda por el que se le reclaman 1,9 y 2,7 millones de euros respectivamente. Y, a raíz de este caso, en el plató de La Roca se ha analizado al estamento público.

Juan del Val ha indicado que ambos han adoptado estrategias diferentes ante Hacienda, de los que asegura que son "unos extorsionadores": "Hay diferencia entre los dos en la manera de afrontarlo. Hacienda te da muchísimo miedo y tú dices 'no voy a luchar contra estos', aunque muchas veces sean unos extorsionadores. Cuando has cometido un delito es flagrante, pero cuando van a por ti y nos conviene lo ejemplarizante, no tienes recursos para meterte con este sistema".