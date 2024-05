Pilar Vidal revela en 'La Roca' la existencia de rumores acerca de la posible participación de Iñaki Urdangarin en 'El desafío'. "Se hablaba de que iba a venir", afirma, y explica que se habría comentado que "le habían hecho una oferta o se había ofrecido" para ir al programa.

"El rumor es muy bueno, de donde viene es de buena fuente", indica la periodista, y expresa que su participación "sería un puntazo". Aunque Juan del Val aclara que, como jurado, suele enterarse de los nombres bastante antes de que se entere el resto y comenta: "Es posible que en esta ocasión no, pero os aseguro que ese nombre no lo he oído a ninguna de la personas responsables de hacer un casting".

Berni Barrachina se interesa por la primera prueba que le pondría al exduque de Palma y este tiene claro que el elegido sería uno que tiene que ver con la memoria. "Cuidado, que él ha hecho mucho sudoku en la cárcel y una carrera, no le subestiméis", espeta Vidal.