Ana Milán lo tiene claro: "adora" a los más jóvenes. Contando -por supuesto- una anécdota acerca de una campaña de publicidad que le habían ofrecido, intenta llegar a la respuesta de su éxito con las personas más jóvenes en las redes sociales.

"Yo no tengo ni idea", reconoce al hablar de ese éxito, pero sí tiene claro una cosa: "Los adoro". "Me interesa lo que opinan de verdad. La gente joven no está maleada; no le han roto el corazón, el futuro. Tienen fe y una visión muy limpia sobre la vida", comenta Milán.

Sin embargo, para ella esto es solo "una hipótesis", un momento que puedes volver a ver en el vídeo.