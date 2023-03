Nuria Roca ha entrevistado este domingo a Rafa Castaño, quien ganó un bote de más de 2,2 millones de euros en Pasapalabra, a quien ha preguntado si ya ha recibido el dinero del premio. Además, el periodista sevillano ha contado cómo es ser "millonario" y no poder decírselo a nadie, ya que el programa que se emitió este jueves era grabado. "He estado recluido ante la avalancha de preguntas que me iban a hacer", ha señalado.

Además la presentadora ha recordado que "hubo un momento en el programa en el que Juan del Val dijo que estaba en contra de los concursantes profesionales", unas palabras a las que ha respondido Castaño: "Yo sabía que viniendo del polémico Juan del Val, habría palabras en mi contra, pero es lo que hay. Ser concursante profesional suscita envidias... Es broma. Me gustan mucho tus libros". En el vídeo principal que acompaña a la noticia, puedes ver la respuesta completa de Castaño a Del Val.