Nacho García ha realizado su particular 'repaso' a los temas de la semana en La Roca. Uno de ellos ha estado dedicado a Rodolfo Sancho, quien en una revista dice que ahora la relación con su hijo Daniel es "más cercana y divertida".

Y sobre ello habló: "Está empeñado en que lo que le ha pasado con su hijo es lo mejor de la vida. Le digo a todo el mundo que tenga hijos que no pasa nada si va mal, que es mejor eso que estar así".

"No sé dónde empieza la madre y acaba el padre"

También hablo sobre la boda de la hija de Ana Mato, ministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy. Sobre todo, por su marido o, mejor dicho, por el padre y la madre de su marido.

"Da el sí quiero a Javier, uno de los seis hijos de Juan José de Olazábal y Churruca y María Bernaldo de Quirós y Álvarez de las Asturias Bohorques, vizcondés del Pontón. Me he perdido. No sé de quién es hijo el chaval. ¡No sé dónde cortar ni cuántas personas son! No sé dónde empieza la madre y dónde acaba el padre", dice.

Y tiene más: "¿Son los seis hijos de los mismos? Hay tantas palabras que ya estoy perdido. ¿Qué es Bohorques? ¿Qué es un vizconde? ¿Soy imbécil... o es que este texto es demasiado elevado?"

"¿Hay algo más de rey que retozar?"

El tercer punto es el de las amantes del rey. De lo que hacía el rey según una revista: "A veces un doble del rey se lanzaba por las pistas mientras él retozaba en el hotel con la amante de turno".

"¿Sabes el nivel que hay que tener para que un doble se haga pasar por ti mientras 'retozas'? ¿Puede haber algo más de rey que retozar?", pregunta.