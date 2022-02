Miguel Ríos ha agradecido el poder seguir dedicando su tiempo a hacer su "vocación", su "profesión", aunque no cree que "vaya a seguir otros cinco años" haciendo giras y dando conciertos. "¿Cómo que no? Si estás hecho un chaval", le ha dicho Nuria Roca, tras lo que el artista ha destacado que tiene "77 tacos".

"¿Dónde hay que firmar? Está todo el mundo absolutamente fascinado", ha manifestado entonces la presentadora de La Roca quien ha destacado, además, "la energía" que tiene Miguel Ríos, algo en lo que este le ha dado la razón: "Creo que eso es lo que me ha permitido a mí mismo llevarme la contraria, decir que me retiraba, y luego darme cuenta de que no podía hacerlo". El artista ha celebra sus 40 años en la música con conciertos el 11 y 12 de marzo en el WiZink Center de Madrid.