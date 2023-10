En Barcelona hay un museo que se puede visitar totalmente desnudo. Se trata del "museo de Arqueología de Cataluña", informa Sara Ramos, ya que el próximo 28 de octubre tienen una exposición que se llama los 'Bronces de Riace' y "quieren que se visite en bolas" porque allí se exhibirán imágenes en las que aparecen dos estatuas desnudas del siglo V a.C.

"¿Estáis a favor o en contra de ir desnudo a un museo?", pregunta Sara Ramos, que provoca este debate en La Roca. Mientras Juan del Val defiende la medida y aplaude que se vaya "completamente desnudo a todos los museos, y por obligación" porque "mejoraría muchísimo la calidad del arte". Una opinión que comparte Nuria Roca siempre y cuando vaya "Lenny Kravitz" igual.

"Yo no lo tengo claro. Estoy a favor de ir yo, pero los demás no, no me interesa ver el colgandero", espeta Berni, que estaría a favor solo si elige él quién se desnuda.