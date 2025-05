El magistrado Joaquim Bosch responde: ¿Puede Mazón salir airoso judicialmente de la tragedia de la DANA?

En el programa de Nuria Roca, el magistrado ha señalado que Mazón no tiene "una responsabilidad objetiva" por su cargo y que se tiene que demostrar que contaba con "información suficiente" sobre dicha jornada.

El magistrado Joaquim Bosch ha estado en La Roca para hablar de la situación de Carlos Mazón. Para hablar de las opciones a nivel judicial del president cuando han pasado más de seis meses de la DANA de Valencia, en la que murieron 228 personas, y en la que el dirigente popular no apareció por el CECOPI hasta pasadas las 20:20. La alerta a la ciudadanía se envió a las 20:11, cuando ya era demasiado tarde.

Con la jueza Nuria Ruiz Tobarra, de Catarroja, investigando los hechos, el magistrado ha respondido a una cuestión clave: ¿Puede Mazón salir airoso a nivel judicial?

"La declaración de la consellera es muy importante, aunque puede haber otros elementos indiciarios. Quiero señalar que no hay una responsabilidad objetiva, no basta con que ella sea consellera o que él sea president para que hayan actuado indebidamente", cuenta.

E insiste en la declaración de Salomé Pradas: "Es fundamental. No es lo mismo que él no tuviera participación a que ella diga, hipotéticamente, que le dio indicaciones y órdenes".

"Tiene que demostrase que contabas con la información suficiente y que no hiciste lo bastante. Si él no estaba en el CECOPI puede defenderse diciendo que no estaba ahí", expresa.

Pero el magistrado, en el programa de Nuria Roca, matiza esa opción: "Se pueden tomar decisiones a distancia. No es preciso estar en el CECOPI".