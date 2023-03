Nativel Preciado: "Me consta que hay muchos socialistas que han pedido a Sánchez que cese a alguna ministra de Podemos"

Es difícil que se pueda romper más el Gobierno de coalición. Me consta que hay muchos socialistas que han pedido a Pedro Sánchez que dé un golpe de autoridad en la mesa y cese a alguna ministra de Podemos. Lo que pasa es que no está por la labor. Parece ser que no quiere romper por nada del mundo y que cesar a alguna ministra puede significar una salida de la coalición de Podemos, y eso perjudicaría todavía más.

Me temo que a partir de ahora lo que va a suceder es que, lejos de coser, se van a agrandar más las divergencias porque van a marcar cada uno su territorio electoral más claro, y esto va a suponer enfrentamientos. Quedan, además, muchas leyes que van a provocar nuevos enfrentamientos. Es una pena, pero no parece que tenga mucho arreglo esto.