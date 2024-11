Rappel ha dado su predicción sobre el futuro de Isa Pi. En La Roca, el adivino ha observado el porvenir de la hija de Isabel Pantoja y tiene claro que la situación que tiene con su madre se va a terminar arreglando.

"Esa tirantez que hay con su madre se va a ir ablandando y harán las paces. Quizá no ahora, pero sí más adelante", dijo el adivino.

Y luego, turno de adelantar el sexo del hijo que Isa Pi espera: "No lo he mirado, pero me da el pálpito de que va a ser un niño".

