Berni Barrachina recuerda que, meses antes de que Canales Rivera fuera al reality que presentaba Paula Vázquez, hubo una revista que sacó en portada unas imágenes de ellos dos juntos. De hecho, después de terminar la edición, el torero visitó el plató de 'Dónde Estás Corazón'. "La cara de él no tiene precio", avisa el colaborador de La Roca.

Como se puede ver, el periodista Gustavo González le pregunta por su relación con la presentadora, así como su "reencuentro" y le pidió explicaciones sobre por qué se rompió su relación con Paula Vázquez; ya que fueron portada de una revista.

Canales se quedó pillado y se defendió diciendo: "La primera sorpresa me la llevo yo". "No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella", intentó salir del paso. Sin embargo, Gustavo les vio juntos en un centro comercial y cómo después se fueron a casa de la gallega. "Estás totalmente confundido", volvió a decir el diestro, lo que provocó las risas de su interlocutor. "No me estoy equivocando", dijo este último.

Por su parte, Pilar Vidal, desde el plató de La Roca, reacciona a este vídeo que hemos sacado de la hemeroteca: "Aparte de mentir, Canales intenta salvar su relación con Carmen". De hecho, y como recuerda sobre estas líneas, finalmente se casaron y tuvieron dos hijos, aunque después terminaron separándose.