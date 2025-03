Pilar Vidal, muy sincera sobre el nuevo documental de Meghan Markle: "Me parece un timo"

El documental 'With Love, Meghan', en el que la duquesa de Sussex muestra aspectos de su vida, no ha convencido a todos. La periodista Pilar Vidal ha calificado la producción como un "timo" y ha criticado su falta de autenticidad.

El documental 'With Love, Meghan', compuesto por ocho capítulos, promete mostrar detalles inéditos sobre la vida de Meghan Markle. Sin embargo, no ha logrado conquistar a todos los espectadores. La periodista Pilar Vidal, colaboradora de La Roca, ha sido especialmente dura en su crítica.

"Me parece un timo", afirmó Vidal, expresando su decepción con el contenido del documental. "Me esperaba un house tour donde enseñase más la casa, y no enseña nada", añadió, señalando que la vivienda que aparece en el metraje ni siquiera es la real de la duquesa.

Por su parte, la también periodista Marta Critikian comentó que Meghan Markle intenta proyectar una imagen de "la perfecta anfitriona", mostrando su habilidad para la cocina y la decoración. "Nos enseña desde cómo preparar cubitos de hielo hasta cómo poner flores a todo, parece la abeja Maya", ironizó.