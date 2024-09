El último movimiento de Juan Carlos I ha levantado la crítica social. El rey emérito ha creado una fundación en Abu Dhabi, país en el que reside, con el objetivo, según varios medios de comunicación, de que sus hijas hereden sus propiedades. Una jugada que Pilar Vidal comentó en La Roca criticando duramente al emérito.

"A ellos no les preocupa la imagen de la Casa Real. Estamos hablando de un señor que no hace vida con su mujer, que sale de vez en cuando con su mujer cuando decide que se les vea juntos. Esa es una situación que legalmente no está solucionada a día de hoy", expresó Vidal.

Además, volvió a sacar a la palestra que el rey Juan Carlos regaló "65 millones de euros a una amante" y que por eso tiene un "proceso judicial en Londres" cuando esa señora vivía aquí en El Pardo. Para terminar, recalcó que "aquí nadie dice nada".