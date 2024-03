Quedan 15 días para la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, 15 días que tiene Pilar Vidal para conseguir una invitación al enlace. "Ojos que no ven, corazón que no siente", comenta la colaboradora de La Roca, ya que no podría contar nada de lo que ocurre en ella. "A mí es lo que peor se me da", confiesa.

"Cada vez que coincido con él en un evento me riñe porque siempre le tiro de la lengua", desvela la periodista que ya le sonsacó quién era Teresa Urquijo y cuándo comenzaron a salir. "Ellos empezaron el día que arrancó la campaña electoral, él me dijo que esa era la fecha oficial del inicio de su relación", comenta la periodista, que recuerda que tras esa campaña Almeida sacó "mayoría absoluta" en Madrid. Es por eso que le dijo: "Teresa es mi talismán", recuerda Pilar Vidal la confesión que el alcalde lanzó a su novia.